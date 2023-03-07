Лошкина Елена Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиПосле 1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Евфросинья Евтропова
Отец ребёнка: Лошкин Евтроп Дементьев
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Лошкин Виссарион Евтропов
Отец ребёнка: Лошкин Евтроп Дементьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1792