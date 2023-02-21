Уралова Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уралова Ирина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

МУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1980

Дочь: Рубан Наталья Александровна

Отец ребёнка: Воронин Александр

Развод
Неизвестно

Муж: Воронин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уралова Майя

Отец ребёнка: Уралов Мамарасул Холбайевич

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