Уралова Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1980
Дочь: Рубан Наталья Александровна
Отец ребёнка: Воронин Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Воронин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уралова Майя
Отец ребёнка: Уралов Мамарасул Холбайевич