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Дуркина Матрёна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1878

Дата смерти

23.05.1966

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1878

Отец: не указан

Мать: Агафья Дуркина Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дуркин Андриян Андронович

Рождение ребёнка
?.05.1903

Сын: Дуркин Неофид Андриянович

Отец ребёнка: Дуркин Андриян Андронович

Рождение ребёнка
04.08.1908

Сын: Дуркин Зосим Андриянович

Отец ребёнка: Дуркин Андриян Андронович

Рождение ребёнка
27.11.1911

Сын: Дуркин Яков Андриянович

Отец ребёнка: Дуркин Андриян Андронович

Рождение ребёнка
14.10.1913

Сын: Дуркин Кондратий Андриянович

Отец ребёнка: Дуркин Андриян Андронович

Рождение ребёнка
23.11.1919

Сын: Дуркин Никандр Андриянович

Отец ребёнка: Дуркин Андриян Андронович

Смерть
23.05.1966

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