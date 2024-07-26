Дуркина Матрёна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1878
Дата смерти23.05.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1878
Отец: не указан
Мать: Агафья Дуркина Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.05.1903
Сын: Дуркин Неофид Андриянович
Отец ребёнка: Дуркин Андриян Андронович
Рождение ребёнка
04.08.1908
Отец ребёнка: Дуркин Андриян Андронович
Рождение ребёнка
27.11.1911
Отец ребёнка: Дуркин Андриян Андронович
Рождение ребёнка
14.10.1913
Сын: Дуркин Кондратий Андриянович
Отец ребёнка: Дуркин Андриян Андронович
Рождение ребёнка
23.11.1919
Сын: Дуркин Никандр Андриянович
Отец ребёнка: Дуркин Андриян Андронович
Смерть
23.05.1966