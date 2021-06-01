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Синицын Валерий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1952

Дата смерти

01.06.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1952

Отец: Синицын Николай Андреевич

Мать: Синицына Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
06.03.1977

Дочь: Синицына Ольга Валерьевна

Мать ребёнка: Синицына Наталья Егоровна

Рождение ребёнка
27.12.1978

Дочь: Макарова Любовь Валерьевна

Мать ребёнка: Синицына Наталья Егоровна

Донской, город Донской, Тульская область
Рождение ребёнка
14.07.1988

Дочь: Бессонова Екатерина Валериевна

Мать ребёнка: Синицына Наталья Егоровна

Смерть
01.06.2021