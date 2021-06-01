Синицын Валерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1952
Дата смерти01.06.2021
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1952
Рождение ребёнка
06.03.1977
Дочь: Синицына Ольга Валерьевна
Мать ребёнка: Синицына Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
27.12.1978
Дочь: Макарова Любовь Валерьевна
Мать ребёнка: Синицына Наталья Егоровна
Донской, город Донской, Тульская область
Рождение ребёнка
14.07.1988
Дочь: Бессонова Екатерина Валериевна
Мать ребёнка: Синицына Наталья Егоровна
Смерть
01.06.2021