Сабанцева София Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабанцева София Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1882

Дата смерти

После 29.05.1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабанцев Яков Евграфович

Место жительства
Неизвестно
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
Неизвестно
Афанасьевская церковь 29.06.1899 ст. Богданов Петр Яковлевич Анисья Константиновна мать Вилина Яков Семенович отец Восприемники: Вилина София Васильевна Сабанцева - жена Якова Евграфовича, мещанка ... Показать все
Смерть
После 29.05.1898
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