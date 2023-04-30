Сабанцева София Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1882
Дата смертиПосле 29.05.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
Неизвестно
Афанасьевская церковь 29.06.1899 ст. Богданов Петр Яковлевич Анисья Константиновна мать Вилина Яков Семенович отец Восприемники: Вилина София Васильевна Сабанцева - жена Якова Евграфовича, мещанка ... Показать все
Смерть
После 29.05.1898