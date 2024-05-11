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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сандин Федор Павлович

Отец ребёнка: Сандин Павел Яковлевич

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сандин Георгий Павлович

Отец ребёнка: Сандин Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сандина) Ирина Павловна

Отец ребёнка: Сандин Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сандин Василий Павлович

Отец ребёнка: Сандин Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова (Сандина) Евгения Павловна

Отец ребёнка: Сандин Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чудайкина (Сандина) Марфа

Отец ребёнка: Сандин Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сандин Егор Павлович

Отец ребёнка: Сандин Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирькова (Сандина) Акилина Павловна

Отец ребёнка: Сандин Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Сандин Софрон Павлович

Отец ребёнка: Сандин Павел Яковлевич

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

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