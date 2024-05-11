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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сандин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сандин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сандина) Ирина Павловна
Отец ребёнка: Сандин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сандин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова (Сандина) Евгения Павловна
Отец ребёнка: Сандин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чудайкина (Сандина) Марфа
Отец ребёнка: Сандин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сандин Егор Павлович
Отец ребёнка: Сандин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирькова (Сандина) Акилина Павловна
Отец ребёнка: Сандин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Сандин Павел Яковлевич