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Журавлева (Журавлева) Лепестиния
Журавлева (Журавлева) Лепестиния
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1734
Дата смерти
1790
Пол
Женский
Отец
Журавлев Спиридон
Около 1716 г.р.
Мать
Журавлева (Москвина) Ирина
Около 1717 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец:
Журавлев Спиридон
Мать:
Журавлева Ирина
Смерть
1790
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