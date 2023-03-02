Журавлева (Журавлева) Лепестиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Журавлева) Лепестиния

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Около 1716 г.р.

Мать

Около 1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Журавлев Спиридон

Мать: Журавлева Ирина

Смерть
1790
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