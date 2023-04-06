Румянцев Федор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти?.12.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Бракосочетание
1918
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Алексеева Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Румянцева Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Румянцева Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Румянцева Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Румянцева Юлия Федоровна
Мать ребёнка: Румянцева Любовь Михайловна
Смерть
?.12.1944