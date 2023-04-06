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Румянцев Федор Алексеевич

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Место рождения

Хотобужи, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

?.12.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Федоров Алексей Федорович

Мать: Федорова Евдокия Семеновна

Хотобужи, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1918

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Алексеева Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Румянцева Любовь Михайловна

Хотобужи, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Федоров Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Румянцева Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Румянцева Любовь Михайловна

Хотобужи, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Румянцева Юлия Федоровна

Мать ребёнка: Румянцева Любовь Михайловна

Хотобужи, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
?.12.1944
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