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Садыков Марс Раисович

Место рождения

Шынгырлау, Чингирлауский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

21.08.1970

Дата смерти

26.02.2019

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1970

Отец: Садыков Раис Нурдинович

Мать: скрыто настройками приватности

Шынгырлау, Чингирлауский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.11.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.02.2019
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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