Садыков Марс Раисович
Место рождения
Дата рождения21.08.1970
Дата смерти26.02.2019
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1970
Отец: Садыков Раис Нурдинович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.02.2019