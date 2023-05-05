Кирик Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1955
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1955
Отец: Кирик Николай
Мать: Шибут Елена Алексеена
Рождение ребёнка
04.01.1980
Сын: Бочкарёв Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Бочкарёв Анатолий
Рождение ребёнка
20.05.1984
Сын: Бочкарёв Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Бочкарёв Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бочкарёв Анатолий