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Кирик Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1955

Отец: Кирик Николай

Мать: Шибут Елена Алексеена

Рождение ребёнка
04.01.1980

Сын: Бочкарёв Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Бочкарёв Анатолий

Рождение ребёнка
20.05.1984

Сын: Бочкарёв Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Бочкарёв Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Анатолий