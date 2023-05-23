Леонтьев Марк Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьев Марк Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2012

Отец: ?

Мать: Мерлина Оксана Владимировна