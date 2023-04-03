Петров Сойка Леонъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Сойка Петр
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Прасковья (дер. Лясково)
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Леоновъ Венедиктъ
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1779
Сын: Леоновъ Трофимъ
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1783
Сын: Леоновъ Иван
Мать ребёнка: Агафья
Бракосочетание
После 1786
Жена: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья
Смерть
После 1795