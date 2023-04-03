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Петров Сойка Леонъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Сойка Петр

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Прасковья (дер. Лясково)

Мать ребёнка: Агафья

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Леоновъ Венедиктъ

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Агафья

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1779

Сын: Леоновъ Трофимъ

Мать ребёнка: Агафья

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1783

Сын: Леоновъ Иван

Мать ребёнка: Агафья

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
После 1786

Жена: Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья

Смерть
После 1795
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