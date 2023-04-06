Крупнов Елисей Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.06.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
1898
ГААО f-94-op-1t3-d-17597
Бракосочетание
19.09.1899
ГААО F-798-Op-1-D-6b-L-315 брачный обыск №23
Рождение ребёнка
13.09.1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крупнова Елизавета Михайловна
Смерть
Неизвестно