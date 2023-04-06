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Крупнов Елисей Николаевич

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Место рождения

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

13.06.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Призыв на военную службу
1898
ГААО f-94-op-1t3-d-17597
Бракосочетание
19.09.1899

Жена: Крупнова Елизавета Михайловна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
ГААО F-798-Op-1-D-6b-L-315 брачный обыск №23
Рождение ребёнка
13.09.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крупнова Елизавета Михайловна

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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