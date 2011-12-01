Ковзунов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковзунов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1942

Дата смерти

?.12.2011

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1942

Отец: Кувзунов/Ковзунов Свирид Свирид/Спиридон/Свиридон Сергеевич

Мать: Ковзунова (Ткачева) Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.12.2011

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