Машрукова (Карпова) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машрукова (Карпова) Анна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1984

Отец: Карпов Владимир

Мать: Карпова (Шестакова) Светлана Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машрукова Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Машруков Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машруков Дмитрий

Рождение ребёнка
22.08.2008

Дочь: Машрукова Полина Дмитриевна

Отец ребёнка: Машруков Дмитрий

Рождение ребёнка
2010

Сын: Машруков Игорь Дмитриевич

Отец ребёнка: Машруков Дмитрий

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