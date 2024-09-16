Машрукова (Карпова) Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1984
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Машрукова Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Машруков Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Машруков Дмитрий
Рождение ребёнка
22.08.2008
Дочь: Машрукова Полина Дмитриевна
Отец ребёнка: Машруков Дмитрий
Рождение ребёнка
2010
Сын: Машруков Игорь Дмитриевич
Отец ребёнка: Машруков Дмитрий