Федотов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1936

Дата смерти

04.09.1980

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1936

Отец: Федотов Николай Игнатьевич

Мать: Федотова Анна Афонасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.09.1980
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