(Трубицына) Евпракия Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трубицына) Евпракия Лукина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1805 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Трубицын Лука Евдокимов

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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