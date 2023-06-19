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Курбатов Андрей Зотов

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Курбатов Зот Самсонов

Мать: Курбатова Мария Акимова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Курбатов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Курбатова Татьяна Трифонова

Рождение ребёнка
1864

Сын: Курбатов Тит Андреев

Мать ребёнка: Курбатова Татьяна Трифонова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Татьяна Трифонова

Смерть
Неизвестно