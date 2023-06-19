Курбатов Андрей Зотов
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Курбатов Зот Самсонов
Мать: Курбатова Мария Акимова
Рождение ребёнка
1861
Сын: Курбатов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Курбатова Татьяна Трифонова
Рождение ребёнка
1864
Сын: Курбатов Тит Андреев
Мать ребёнка: Курбатова Татьяна Трифонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно