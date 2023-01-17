Кириллова (Еремина) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.10.1876 ст.
Дата смертиПосле 1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Александра Митрофановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кириллов Михаил Митрофанович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Мария Митрофановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ольга Митрофановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кириллов Николай Митрофанович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.11.1911 ст.
Дочь: Варвара Митрофановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1916
Сын: Кириллов Иван Митрофанович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1944
Москва, город федерального значения Москва