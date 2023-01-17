Кириллова (Еремина) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Еремина) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

06.10.1876 ст.

Дата смерти

После 1944

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Александра Митрофановна

Отец ребёнка: не указан

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Кириллов Михаил Митрофанович

Отец ребёнка: не указан

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Мария Митрофановна

Отец ребёнка: не указан

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ольга Митрофановна

Отец ребёнка: не указан

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Кириллов Николай Митрофанович

Отец ребёнка: не указан

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.11.1911 ст.

Дочь: Варвара Митрофановна

Отец ребёнка: не указан

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Кириллов Иван Митрофанович

Отец ребёнка: не указан

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1944
Москва, город федерального значения Москва
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