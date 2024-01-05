Суворова -- Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова -- Надежда Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Суворова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Суворов Федор Емельянович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Суворов Василий Федорович

Отец ребёнка: Суворов Федор Емельянович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Суворов Павел Федорович

Отец ребёнка: Суворов Федор Емельянович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Суворова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Суворов Федор Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Федор Емельянович

Смерть
Неизвестно
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