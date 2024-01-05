Суворова -- Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Суворова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Суворов Федор Емельянович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Суворов Василий Федорович
Отец ребёнка: Суворов Федор Емельянович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Суворов Федор Емельянович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Суворова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Суворов Федор Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно