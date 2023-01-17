Ершов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.11.1867
Дата смерти21.11.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1888 по 1893
Место жительства
С 1888 по 1888
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1893 по 1894
Милан, Италия
Место жительства
С 1894 по 1895
Харьков, Украина
Место жительства
С 1895 по 1941
Место жительства
С 1941 по 1943
Ташкент, Узбекистан
Смерть
21.11.1943
Ташкент, Узбекистан