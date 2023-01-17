Ершов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершов Иван Васильевич

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Место рождения

Алексеевка, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

20.11.1867

Дата смерти

21.11.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
20.11.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
С 1888 по 1893
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1888 по 1888
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1893 по 1894
Милан, Италия
Место жительства
С 1894 по 1895
Харьков, Украина
Место жительства
С 1895 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1941 по 1943
Ташкент, Узбекистан
Смерть
21.11.1943
Ташкент, Узбекистан
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