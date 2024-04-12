Золото Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения07.08.1909
Дата смерти19.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1909
Николаевская церковь,м/к-1909г.лист-161,зап-63,ГАДО,Ф - 426-1-11,кадр-162.
Крещение
08.08.1909
ГАДО,Ф - 426-1-11,кадр-162,м/к-1907г.лист-161,зап.-63. | Godparents:Новокаракубские поселяне ; Илья Федорович Барахтияр и жена его Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Золото Любовь Константиновна
Смерть
19.12.1937
Причина смерти: Репрессирован,приговор суда-расстрел