Соболев Владислав Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболев Владислав Вадимович

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

26.11.2014

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.2014

Отец: Соболев Вадим Иванович

Мать: Соболева Диана Вячеславовна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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