Сюсюкин Роман Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.02.1884
Мать ребёнка: не указана
Арест
03.08.1930
Сюсюкин Роман Яковлевич (1868 с.Обильного--1930) русский, образование: малограмотный, б/п, Крестьянин, житель: с.Обильного Арест: 1930.08.03 Приговор: 5 лет ссылки в Северныйкрай [Книга памяти Ставро... Показать все
Смерть
Неизвестно