Сюсюкин Роман Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюсюкин Роман Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.02.1884

Сын: Сюсюкин Ефрем Романович

Мать ребёнка: не указана

Обильное, Георгиевский, Ставропольский край
Арест
03.08.1930
Обильное, Георгиевский, Ставропольский край
Сюсюкин Роман Яковлевич (1868 с.Обильного--1930) русский, образование: малограмотный, б/п, Крестьянин, житель: с.Обильного Арест: 1930.08.03 Приговор: 5 лет ссылки в Северныйкрай [Книга памяти Ставро... Показать все
Смерть
Неизвестно
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