Зубков Григорий Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Зубков Егор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Настасья Григорьева
Мать ребёнка: Зубкова Федосья Юдина
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Зубкова Федосья Юдина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубкова Федосья Юдина
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829