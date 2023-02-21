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Жерновков Федор Миронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1849

Отец: Жерновков Мирон Андреевич

Мать: Феодосия Петровна

Бракосочетание
15.01.1873

Жена: Жерновкова Федора Михайловна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Жерновков Иоан Федорович

Мать ребёнка: Жерновкова Федора Михайловна

Рождение ребёнка
?.02.1879

Дочь: Агафия Федоровна

Мать ребёнка: Жерновкова Федора Михайловна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Жерновкова Федора Михайловна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жерновков Александр Федорович

Мать ребёнка: Жерновкова Федора Михайловна

Смерть
Неизвестно
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