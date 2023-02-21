Жерновков Федор Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1849
Отец: Жерновков Мирон Андреевич
Мать: Феодосия Петровна
Бракосочетание
15.01.1873
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Жерновкова Федора Михайловна
Рождение ребёнка
?.02.1879
Дочь: Агафия Федоровна
Мать ребёнка: Жерновкова Федора Михайловна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Жерновкова Федора Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жерновков Александр Федорович
Мать ребёнка: Жерновкова Федора Михайловна
Смерть
Неизвестно