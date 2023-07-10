Золочевская (Дебыдкина) Катерина Емелиановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Дебыдкин Емелиан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Сын: Золочевский Данило Денисович
Отец ребёнка: Золочевский Денис Никитович (Николаевич)
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Золочевская) Ефимия Динисовна
Отец ребёнка: Золочевский Денис Никитович (Николаевич)
Смерть
Неизвестно