Золочевская (Дебыдкина) Катерина Емелиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золочевская (Дебыдкина) Катерина Емелиановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Дебыдкин Емелиан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золочевский Денис Никитович (Николаевич)

Рождение ребёнка
1792

Сын: Золочевский Данило Денисович

Отец ребёнка: Золочевский Денис Никитович (Николаевич)

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Золочевская) Ефимия Динисовна

Отец ребёнка: Золочевский Денис Никитович (Николаевич)

Смерть
Неизвестно

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