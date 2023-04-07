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Архип Иванович
Архип Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1708
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иван Спиридонович
1677 г.р.
Мать
Ульяна Игнатьевна
1678 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец:
Иван Спиридонович
Мать:
Ульяна Игнатьевна
Смерть
Неизвестно
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