Архип Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архип Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1677 г.р.

Мать

1678 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Иван Спиридонович

Мать: Ульяна Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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