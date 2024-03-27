Шакиров Абдулгани (Гани) Корбан Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакиров Абдулгани (Гани) Корбан Улы

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.02.1971

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Шакиров Курбан-Али

Мать: Майжамал

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
Неизвестно
Шакиров Абдулгаин Курбанович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1900 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, с. Урозовка Воинское звание: рядовой Военно-пе... Показать все
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алимя

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алимя

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алимя

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алимя

Рождение ребёнка
01.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алимя

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алимя

Смерть
?.02.1971

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