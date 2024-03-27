Шакиров Абдулгани (Гани) Корбан Улы
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти?.02.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Шакиров Курбан-Али
Мать: Майжамал
Военная служба
Неизвестно
Шакиров Абдулгаин Курбанович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1900 Место рождения: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, с. Урозовка Воинское звание: рядовой Военно-пе... Показать все
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
01.01.1935
Рождение ребёнка
1937
Смерть
?.02.1971