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Федоров Federoff Ефрем Тимофеевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Федоров Federoff Тимофей

Мать: Федорова Екатерина

Россия
Рождение ребёнка
1802

Сын: Федоров Federoff Феофан Ефремович

Мать ребёнка: Федорова Агафья

Россия
Рождение ребёнка
1813

Сын: Федоров Federoff Александр Ефремович

Мать ребёнка: Федорова Агафья

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1814

Сын: Федоров Federoff Федор Ефремович

Мать ребёнка: Федорова Агафья

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Агафья

Смерть
Неизвестно
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