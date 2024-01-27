Федоров Federoff Ефрем Тимофеевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Федоров Federoff Тимофей
Мать: Федорова Екатерина
Россия
Рождение ребёнка
1802
Сын: Федоров Federoff Феофан Ефремович
Мать ребёнка: Федорова Агафья
Россия
Рождение ребёнка
1813
Сын: Федоров Federoff Александр Ефремович
Мать ребёнка: Федорова Агафья
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1814
Сын: Федоров Federoff Федор Ефремович
Мать ребёнка: Федорова Агафья
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорова Агафья
Смерть
Неизвестно