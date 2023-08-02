Шанаева (Тулатова) Нагьо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанаева (Тулатова) Нагьо

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тулатов Мамсур (Паци)

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шанаев Бацко Иуанович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Шанаев Хаджи-Умар

Отец ребёнка: Шанаев Бацко Иуанович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Шанаева) Лима

Отец ребёнка: Шанаев Бацко Иуанович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Шанаева) Мадина

Отец ребёнка: Шанаев Бацко Иуанович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Шанаева) Блацка

Отец ребёнка: Шанаев Бацко Иуанович

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