Шанаева (Тулатова) Нагьо
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тулатов Мамсур (Паци)
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Шанаев Хаджи-Умар
Отец ребёнка: Шанаев Бацко Иуанович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Шанаева) Лима
Отец ребёнка: Шанаев Бацко Иуанович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Шанаева) Мадина
Отец ребёнка: Шанаев Бацко Иуанович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Шанаева) Блацка
Отец ребёнка: Шанаев Бацко Иуанович