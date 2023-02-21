Токарева (Тетерина) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева (Тетерина) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1935

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1935

Отец: Тетерин Алексей

Мать: Тетерина Анастасия Гавриловна

Рождение ребёнка
06.01.1962

Дочь: Колесникова Татьяна Олеговна

Отец ребёнка: Токарев Олег Васильевич

Рождение ребёнка
12.10.1964

Дочь: Короленко Ирина Олеговна

Отец ребёнка: Токарев Олег Васильевич

Рождение ребёнка
14.12.1973

Дочь: Зубарева Ольга Олеговна

Отец ребёнка: Токарев Олег Васильевич

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