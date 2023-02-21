Токарева (Тетерина) Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.04.1935
Отец: Тетерин Алексей
Рождение ребёнка
06.01.1962
Дочь: Колесникова Татьяна Олеговна
Отец ребёнка: Токарев Олег Васильевич
Рождение ребёнка
12.10.1964
Дочь: Короленко Ирина Олеговна
Отец ребёнка: Токарев Олег Васильевич
Рождение ребёнка
14.12.1973
Дочь: Зубарева Ольга Олеговна
Отец ребёнка: Токарев Олег Васильевич