Салманова (Чернышова) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалманова (Чернышова) Валентина Алексеевна

Салманова (Чернышова) Валентина Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1928

Отец: Чернышов Алексей

Мать: Чернышова Софья Федоровна

Рождение ребёнка
06.12.1957

Дочь: Зверева Екатерина Никтополионовна

Отец ребёнка: Салманов Никтополион Никтополионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салманов Константин Никтополионович

Отец ребёнка: Салманов Никтополион Никтополионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салманов Валерий Никтополионович

Отец ребёнка: Салманов Никтополион Никтополионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салманов Владимир Никтополионович

Отец ребёнка: Салманов Никтополион Никтополионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Широкова Наталья Никтополионовна

Отец ребёнка: Салманов Никтополион Никтополионович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close