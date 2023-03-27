Салманова (Чернышова) Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1928
Отец: Чернышов Алексей
Рождение ребёнка
06.12.1957
Дочь: Зверева Екатерина Никтополионовна
Отец ребёнка: Салманов Никтополион Никтополионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салманов Константин Никтополионович
Отец ребёнка: Салманов Никтополион Никтополионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салманов Валерий Никтополионович
Отец ребёнка: Салманов Никтополион Никтополионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салманов Владимир Никтополионович
Отец ребёнка: Салманов Никтополион Никтополионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Широкова Наталья Никтополионовна
Отец ребёнка: Салманов Никтополион Никтополионович
Смерть
Неизвестно