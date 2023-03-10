Морозова Аксинья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов
Рождение ребёнка
14.01.1841
Сын: Морозов Макар Иванов
Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса (Васса) Иванова
Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Иван Иванов
Смерть
Неизвестно