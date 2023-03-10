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Морозова Аксинья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Морозов Максим Иванов

Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов

Рождение ребёнка
14.01.1841

Сын: Морозов Макар Иванов

Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса (Васса) Иванова

Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Матвей Иванов

Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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