Мельников Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1971

Отец: Мамедов Николай

Мать: Чарикова (Прохорова) Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
07.03.1994

Дочь: Лебедева Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Мельникова Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
13.09.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова Ольга Борисовна

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