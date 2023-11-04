Мельников Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1994
Дочь: Лебедева Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Мельникова Ольга Борисовна
Рождение ребёнка
13.09.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельникова Ольга Борисовна