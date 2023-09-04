Коноплина Мавра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1900
Дата смерти08.05.1943
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1900
Отец: Коноплин Степан Ермолаевич
Рождение ребёнка
01.12.1932
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
05.12.1939
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
18.03.1942
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Смерть
08.05.1943