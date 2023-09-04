Коноплина Мавра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплина Мавра Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1900

Дата смерти

08.05.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1900

Отец: Коноплин Степан Ермолаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1932

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
05.12.1939

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
18.03.1942

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Смерть
08.05.1943
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