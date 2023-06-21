Махнёв Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махнёв Никита

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махнёв Иван Никитич

Мать ребёнка: не указана

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно