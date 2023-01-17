Звоникова (Кокодеева) Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звоникова (Кокодеева) Дарья Сергеевна

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Место рождения

Березовый, Калининский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

03.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Кокодеев Сергей

Мать: не указана

Березовый, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.08.1940

Дочь: Рыбалкина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Звонников Иван Петрович

Березовый, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонников Алексей Иванович

Отец ребёнка: Звонников Иван Петрович

Березовый, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Звонников Иван Петрович

Березовый, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звонников Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Звонников Иван Петрович

Березовый, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
03.12.1994
Таловка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
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