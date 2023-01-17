Звоникова (Кокодеева) Дарья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти03.12.1994
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Кокодеев Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1940
Дочь: Рыбалкина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Звонников Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звонников Алексей Иванович
Отец ребёнка: Звонников Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Звонников Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Звонников Иван Петрович
Смерть
03.12.1994
Таловка, Калининский муниципальный район, Саратовская область