Коновалов Василий Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Коновалова Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Коновалова Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Коновалов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова Ксения Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1795