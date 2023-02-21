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Коновалов Василий Харитонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Коновалов Харитон Иванович

Мать: Коновалова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Коновалова Ксения Стефановна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Коновалова Ксения Стефановна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Коновалов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова Ксения Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Ксения Стефановна

Смерть
1795
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