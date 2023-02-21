Сергеева Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Наталия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Сергеев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Сергеев Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Владимир Александрович

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