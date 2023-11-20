Орлов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1926
Дата смерти20.10.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1926
Отец: Орлов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Елена Петровна
Мать ребёнка: Орлова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Лидия Петровна
Мать ребёнка: Орлова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Орлова Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.1991