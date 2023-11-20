Орлов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Петр Иванович

Орлов Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1926

Дата смерти

20.10.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1926

Отец: Орлов Иван Иванович

Мать: Орлова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Елена Петровна

Мать ребёнка: Орлова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Лидия Петровна

Мать ребёнка: Орлова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлова Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Орлова Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Елизавета Ивановна

Смерть
20.10.1991

Мы используем куки для улучшения работы сайта.