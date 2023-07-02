Тищенко Елизовета Николаев неа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко Елизовета Николаев неа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Пушкарь Нина Григорьевна