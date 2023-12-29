Макаров Борис
Место рождения
Дата рождения12.07.1932
Дата смерти07.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1932
Отец: Макаров Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Заместитель командующего Одесским Военным Округом
Военная служба
Неизвестно
Заместитель командующего Южной Группой Войск
Бракосочетание
?.01.1955
Рождение ребёнка
04.04.1958
Получение воинского звания/чина
25.04.1975
Генерал-майор танковых войск
Смерть
07.05.1994