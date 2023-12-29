Макаров Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Борис

Макаров Борис

avatar

Место рождения

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.07.1932

Дата смерти

07.05.1994

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1932

Отец: Макаров Сергей

Мать: Макарова (Стругова) Наталья

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Лукашева) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Лукашева) Валентина

Военная служба
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Заместитель командующего Одесским Военным Округом
Военная служба
Неизвестно
Заместитель командующего Южной Группой Войск
Бракосочетание
?.01.1955

Жена: Макарова (Лукашева) Валентина

Рождение ребёнка
04.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Лукашева) Валентина

Получение воинского звания/чина
25.04.1975
Генерал-майор танковых войск
Смерть
07.05.1994

Мы используем куки для улучшения работы сайта.