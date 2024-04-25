Мурзин Яков Федоров 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзин Яков Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

До 1800

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Мурзин Федор Афанасьев

Мать: Мурзина (Колотыгина?) Ксения Ефремова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзина Наталья Савина

Рождение ребёнка
1778

Сын: Мурзин Никифор Яковлев

Мать ребёнка: Мурзина Наталья Савина

Рождение ребёнка
1788

Сын: Мурзин Иван Яколев

Мать ребёнка: Мурзина Наталья Савина

Рождение ребёнка
1792

Сын: Мурзин Ефим Яковлев

Мать ребёнка: Мурзина Наталья Савина

Смерть
До 1800

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