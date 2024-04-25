Мурзин Яков Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиДо 1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурзина Наталья Савина
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Мурзина Наталья Савина
Рождение ребёнка
1788
Сын: Мурзин Иван Яколев
Мать ребёнка: Мурзина Наталья Савина
Рождение ребёнка
1792
Сын: Мурзин Ефим Яковлев
Мать ребёнка: Мурзина Наталья Савина
Смерть
До 1800