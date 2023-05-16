Коломоец Зофия Ваславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоломоец Зофия Ваславовна

Коломоец Зофия Ваславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1948

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1948

Отец: Сициховский Васлав Мартынович

Мать: Сициховская Зофия Станиславовна

Рождение ребёнка
15.06.1973

Сын: Коломоец Александр Александрович

Отец ребёнка: Коломоец Александр Александрович

Рождение ребёнка
16.12.1977

Дочь: Новикова Елена Александровна

Отец ребёнка: Коломоец Александр Александрович

Рождение ребёнка
24.04.1988

Сын: Коломоец Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Коломоец Александр Александрович