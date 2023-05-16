Коломоец Зофия Ваславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1948
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1948
Рождение ребёнка
15.06.1973
Сын: Коломоец Александр Александрович
Отец ребёнка: Коломоец Александр Александрович
Рождение ребёнка
16.12.1977
Дочь: Новикова Елена Александровна
Отец ребёнка: Коломоец Александр Александрович
Рождение ребёнка
24.04.1988
Сын: Коломоец Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Коломоец Александр Александрович