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Шелайкин Семен Иванович

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Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

16.07.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Шелайкин Иван

Мать: не указана

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Шелайкин Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Шелайкина Фекла Михайловна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.03.1940

Сын: Шелайкин Иван Семенович

Мать ребёнка: Шелайкина Фекла Михайловна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Шелайкин Николай Семенович

Мать ребёнка: Шелайкина Фекла Михайловна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелайкина Фекла Михайловна

Смерть
16.07.1997
Шелаево, Валуйский, Белгородская область
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