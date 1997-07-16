Шелайкин Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти16.07.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Шелайкин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Шелайкин Дмитрий Семенович
Мать ребёнка: Шелайкина Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
?.03.1940
Мать ребёнка: Шелайкина Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Шелайкин Николай Семенович
Мать ребёнка: Шелайкина Фекла Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.1997