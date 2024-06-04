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Галанкин Игорь Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1978

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1942 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
2015 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1978

Отец: Галанкин Вячеслав Феофанович

Мать: Галанкина Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аникина Ольга

Рождение ребёнка
24.12.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галанкина Елена Вячеславовна

Рождение ребёнка
28.08.2015

Дочь: Галанкина Арина Игоревна

Мать ребёнка: не указана

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