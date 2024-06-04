Галанкин Игорь Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аникина Ольга
Рождение ребёнка
24.12.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галанкина Елена Вячеславовна
Рождение ребёнка
28.08.2015
Дочь: Галанкина Арина Игоревна
Мать ребёнка: не указана