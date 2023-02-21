Волоховский Тимофей Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волоховский Тимофей Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1850 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1850

Жена: Волоховская Евдокия Лаврентьевна

Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1868 ст.

Сын: Волоховский Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: Волоховская Евдокия Лаврентьевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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