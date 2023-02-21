Волоховский Тимофей Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1850
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1868 ст.
Сын: Волоховский Пётр Тимофеевич
Мать ребёнка: Волоховская Евдокия Лаврентьевна
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно