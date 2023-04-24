Саулин Илья Савельев
Место рождения
Дата рожденияДо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826
Отец: Саулин Савелий Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Саулин Макар Ильин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Суворова Ирина Ильина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Саулин Михаил Ильин
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно