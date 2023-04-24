Саулин Илья Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаулин Илья Савельев

Саулин Илья Савельев

avatar

Место рождения

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: Саулин Савелий Яковлев

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Саулин Макар Ильин

Мать ребёнка: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Суворова Ирина Ильина

Мать ребёнка: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Саулин Михаил Ильин

Мать ребёнка: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close