Мурадова (Осипова) Асият Харлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2009
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурадова Инна Григорьевна
Отец ребёнка: Мурадов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мурадов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурадов Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Мурадов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2009
село Урмия, Краснодарский край