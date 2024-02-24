Мурадова (Осипова) Асият Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМурадова (Осипова) Асият Харлампиевна

Мурадова (Осипова) Асият Харлампиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Осипов Харлампий (каша Гарун) Зервандович

Мать: Осипова Анна Биниаминовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурадова Инна Григорьевна

Отец ребёнка: Мурадов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурадов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Мурадов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурадов Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Мурадов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурадов Григорий Иванович

Смерть
2009
село Урмия, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close